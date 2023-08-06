سياسي: مصر من أكثر دول الوطن العربي جذباً للاستثمارات (شاهد)

أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك موجة من المشاورات المتواصلة بين مصر والدول العربية، لمواجهة الآثار المستجدة على العالم من تحديات عالمية مثل: أزمة كورونا، وحرب أوكرانيا، وتحديات إقليمية كسوريا ولبنان والسودان واليمن وليبيا.

وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن العالم العربي ليس بصحة جيدة اقتصادياً وأمنياً في الفترة الحالية، لافتا إلى أن مصر و دول الخليج يقفون على أقدام ثابتة.

وتابع أن مصر صارت من أكثر بلدان الأمة العربية جذباً للاستثمارات، لأنها الأكثر تنوعاً، و مصر تقوم حالياً بواجبات كبيرة حالياً تجاه المستثمرين حتى يشعر بأنه مرحب به.

وواصل بيومي أن يوجد في دول الخليج جاليات مصرية كثيرة، متمنيا أن تستمر العلاقات الأخوية بين الدول العربية.