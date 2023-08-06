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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية بالأردن تبحث سبل تعزيز التعاون مع مرصد الأزهر

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت الدكتورة رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الأربعاء الماضي، الدكتورة رينيه حتر، مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات عدة من بينها مواجهة الفكر المتطرف وحماية الشباب من الانسياق ورائه.

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وفي أثناء اللقاء، تعرفت مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية على أحدث الفعاليات التي نظمها المرصد للشباب وصغار السن، مثل الدورة الصيفية "اعرف أكثر" التي عقدت للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا.

نتائج الفعاليات والأثر الإيجابي على الشباب المشارك بالدورة

كما عرضت المدير التنفيذي لمرصد الأزهر نتائج الفعاليات والأثر الإيجابي على الشباب المشارك بها، خاصة مع تقديم تلك الفعاليات أجوبة لكافة أسئلتهم حول الدين والتعامل مع الآخر المختلف فكريًّا ودينيًّا، فضلًا عن مناقشة مفاهيم مثل الحرية وضوابطها معهم، وغيرها من موضوعات تشغل تفكير الشباب.

وفي ختام اللقاء، قامت الدكتورة رينيه حتر، بجولة بين وحدات مرصد الأزهر البالغة (13) وحدة باللغات العربية والأجنبية، والاستماع إلى شرح تفصيلي عن القضايا محل الاهتمام والبحث من قبل الباحثين، وهو ما نال استحسانها مشيدة بالتنوع البحثي والفكري في المرصد.

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