هويلود ينضم لـ اليونايتد

تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند

قال يونايتد، إنه ضم مهاجم أتلانتا البالغ عمره 20 عامًا بعقد حتى يونيو 2028، مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

لم يتم الكشف عن التفاصيل المادية، وذكرت تقارير بريطانية أن الصفقة ستكلف يونايتد 72 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار).

قال هويلاند: ليس سرًّا أني أشجع هذا النادي العظيم منذ كنت طفلًا، وكنت أحلم بالسير في أولد ترافورد كلاعب في مانشستر يونايتد.

أضاف: بمجرد الحديث إلى المدرب، أدركت أن هذه الأجواء ستكون مثالية لتطوري، وأنا أتطلع للعمل مع أحد أفضل مدربي العالم.