اصنعي حمسة الروبيان بخطوات سهلة وسريعة

حمسة الروبيان من أشهي الوصفات المميزة، في إعداد الروبيان المقشر، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير حمسة الروبيان بطعم الثوم، وكريمة الطهي، وقدمي ألذ وصفات المأكولات البحرية.

حمسة الروبيان



مقادير حمسة الروبيان:

- الروبيان: 250 غرامًا (منزوع الرأس ومقشر).

- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة.

- البصل: 1 حبة (حجم صغير مفروم فرمًا ناعمًا).

- معجون الطماطم: ملعقة صغيرة.

- الثوم: فص (مهروس).

- كريمة الطبخ: 500 مل.

- الكزبرة: ربع ملعقة صغيرة.

- الكركم: ربع ملعقة صغيرة.

- الكمون: ربع ملعقة صغيرة.

- بودرة الزنجبيل: ربع ملعقة صغيرة.

- الكاري: ربع ملعقة صغيرة.

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة.

- ملح: رشّة.

حمسة الروبيان

طريقة التحضير:

سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وشوّحيهما لحوالي 10-15 دقيقة.

أضيفي الروبيان وقلّبي لدقيقتين.

تبّلي بالكمون، والزنجبيل، والكزبرة، والكركم، والكاري، والملح، والفلفل الأسود.

أضيفي صلصة الطماطم، وكريمة الطبخ وحركي المزيج قليلًا واتركيه حتى يغلي ويكثف قوامه.

اسكبي حمسة الروبيان في طبق التقديم وقدميها ساخنة.