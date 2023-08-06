استجابة لشكاوى المواطنين.. التحفظ على خيول تسببت في غلق شارع بالأقصر

وجه اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر اليوم بشن حملة تفتيش بيئية موسعة تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئه، إستجابة لعدد (3) شكاوي للمواطنين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين استهدفت منطقة الحمارة بحي وسط.

الشكوى الأولى وردت بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تضرر الأهالى من وضع خيول وحمير بمنتصف شارع صغير بمنطقة الحمارة بالقرب من شارع يوسف حسن مما تعوق حركة سير أهالي المنطقة ناهيك عن مخلفاتهم وإنتشار الروائح الكريهه كما انها تؤذي المواطنين أثناء عبور الطريق، وعلى الفور تم معاينة الشكوى على الطبيعة بمشاركة إدارة النقل البطئ والمتابعة الميدانيه وقسم الإشغالات ورجال حي وسط، حيث تبين وجود عدد 5 عربات حنطور وعدد 2 من الخيول بجوار إحدى محولات الكهرباء بالشارع، فتم نظافة الشارع من الروث بواسطة أصحاب الخيول وتم التحفظ على الخيول وتحرير عدد 3 محاضر بيئية، وإزالة أسباب الشكوى.

وفي سياق متصل استمرت الحمله بالشوارع المجاورة بالمنطقة المعنية لمعاينة عدد 2 من الشكاوي.

الشكوى الأولى تفيد بأن أحد تجار الدواجن يطلق أنواعاً من الطيور مما تتسبب في غلق الشارع وتعوق الحركة المرورية مع وجود مخلفات تتسبب في انتشار الروائح الكريهة، فتم إزالة الإشغالات وإزالة القمامة.

أما الشكوى الثانية تفيد بأن أحد تجار الأسماك المتجولين يتسبب في انتشار روائح كريهة تنبعث أثناء بيع ونظافة الأسماك بالشارع والسكان من انتشار الحشرات، فتم إزالة المخالفة وتحرير عدد ٢ محضر نظافة.

يأتي هذا في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكل مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.