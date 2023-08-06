رفع الإشغالات والتعديات بمناطق الأردنية وصيدناوي بالعاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.

وأشار رئيس جهاز العاشر، إلى أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، قامت اليوم الأحد، برفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية ومنطقة صيدناوي، كما تم رفع كل الإشغالات أمام المحلات التجارية والطرق الرئيسية بالمدينة.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة، لرصد المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل أشكال الخروج عن القانون.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.