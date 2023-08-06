الإيقاع بتشكيل عصابي لتجارة المخدرات في دمياط

نجحت وزارة الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص وسيدة بمحافظة دمياط بقصد الاتجار.

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

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فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وسيدة) بالاتجار فى المواد المخدرة.

الداخلية تواصل مُطاردة السارقين:

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم ثان دمياط وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 كيلوجرام - كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية –بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة.

هذا وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و805 آلاف جنيه تقريبًا) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.