بث معركة إيلون ماسك ومارك زوكربيرج مباشرة على X

في حين أن مصير معركة إيلون ماسك ومارك زوكربيرج لا يزال غير واضح، فقد شارك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بعض الوظائف الجديدة حول المعركة المقترحة. كان أباطرة وسائل التواصل الاجتماعي يحرضون بعضهم البعض في مباراة قفص فنون قتالية مختلطة في لاس فيجاس منذ يونيو.

في منشور على منصته X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، كتب أن معركة القفص المقترحة مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta زوكربيرج سيتم بثها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي X.

عائدات معركة إيلون ماسك ومارك زوكربيرج



قال إيلون ماسك في منشور على X في وقت مبكر من صباح يوم الأحد: "سيتم بث معركة Zuck v Musk مباشرة على X. وستذهب جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى"، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

في منشور آخر في وقت سابق يوم الأحد، كتب إيلون ماسك أنه كان "يرفع الأثقال طوال اليوم، ويستعد للقتال"، مضيفًا أنه لم يكن لديه الوقت لممارسة التمارين الرياضية، لذا فإن الأثقال تعمل.

عندما سأل مستخدم على X ماسك عن نقطة القتال، أجاب إيلون ماسك بقوله "إنه شكل حضاري من الحرب، الرجال يحبون الحرب.

بدأت الضجة عندما قال ماسك في منشور بتاريخ 20 يونيو، إنه "مستعد لمباراة في قفص" مع زوكربيرج، الذي تدرب في الجوجيتسو.

بعد يوم، طلب زوكربيرج، 39 عامًا، الذي نشر صورًا للمباريات التي فاز بها على منصة شركته على Instagram، من إيلون ماسك، 51 عامًا، إرسال موقع للإلقاء المقترح، والذي رد عليه Musk بـ "Vegas Octagon، في إشارة إلى مركز الفعاليات حيث تقام منافسات بطولة فنون القتال المختلطة (MMA).

ثم قال إيلون ماسك إنه سيبدأ التدريب إذا بدأ القتال في القفص.