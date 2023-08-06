عاجل
الأزهر يدعو إلى وقف النزاع والإقتتال فى السودان "خطر على الأمن القومي".. العراق يحجب تطبيق تيليجرام رسميًا
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

بث معركة إيلون ماسك ومارك زوكربيرج مباشرة على X

إيلون ماسك ومارك
إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

في حين أن مصير معركة إيلون ماسك ومارك زوكربيرج لا يزال غير واضح، فقد شارك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بعض الوظائف الجديدة حول المعركة المقترحة. كان أباطرة وسائل التواصل الاجتماعي يحرضون بعضهم البعض في مباراة قفص فنون قتالية مختلطة في لاس فيجاس منذ يونيو.
في منشور على منصته X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، كتب أن معركة القفص المقترحة مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta زوكربيرج سيتم بثها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي X.

عائدات معركة إيلون ماسك ومارك زوكربيرج 


قال إيلون ماسك في منشور على X في وقت مبكر من صباح يوم الأحد: "سيتم بث معركة Zuck v Musk مباشرة على X. وستذهب جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى"، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

txt

إيلون ماسك وحرف الإكس ربع قرن من الجنون (شاهد)

في منشور آخر في وقت سابق يوم الأحد، كتب إيلون ماسك أنه كان "يرفع الأثقال طوال اليوم، ويستعد للقتال"، مضيفًا أنه لم يكن لديه الوقت لممارسة التمارين الرياضية، لذا فإن الأثقال تعمل.
عندما سأل مستخدم على X ماسك عن نقطة القتال، أجاب إيلون ماسك بقوله "إنه شكل حضاري من الحرب، الرجال يحبون الحرب.
بدأت الضجة عندما قال ماسك في منشور بتاريخ 20 يونيو، إنه "مستعد لمباراة في قفص" مع زوكربيرج، الذي تدرب في الجوجيتسو.
بعد يوم، طلب زوكربيرج، 39 عامًا، الذي نشر صورًا للمباريات التي فاز بها على منصة شركته على Instagram، من إيلون ماسك، 51 عامًا، إرسال موقع للإلقاء المقترح، والذي رد عليه Musk بـ "Vegas Octagon، في إشارة إلى مركز الفعاليات حيث تقام منافسات بطولة فنون القتال المختلطة (MMA).
ثم قال إيلون ماسك إنه سيبدأ التدريب إذا بدأ القتال في القفص.

مواد متعلقة

إيلون ماسك يطلب المساعدة من رئيس آبل

قاهر إيلون ماسك.. كيف أنشأت ميتا Thread

موظفة "تويتر" المطرودة تكشف أسرار إيلون ماسك الشخصية .. ساحر (فيديو)