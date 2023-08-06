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الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قافلة طبية غدًا بقرى مطاي في المنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن قيام مديرية الصحة بالمحافظة ، بتنظيم قافلة طبية وعلاجية بالمجان ، وذلك بقرية مرزوق ، إحدى قرى مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة ، غدا الأثنين وعلى مدار يومي ٧ و ٨ أغسطس الجارى .

وتأتي القافلة الطبية والعلاجية ، ضمن المبادرة  الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا والنائية والأولى بالرعاية ، وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، أن القافلة  الطبية والعلاجية  بالمجان ، ستضم العديد من التخصصات منها،  " الأطفال - الباطنة – الأسنان- الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد – الأنف والأذن "، وعلى أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين ، ومعامل للتحاليل الطبية ، ومشيرا  وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ، في نطاق محافظة المنيا.

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