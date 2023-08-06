قافلة طبية غدًا بقرى مطاي في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن قيام مديرية الصحة بالمحافظة ، بتنظيم قافلة طبية وعلاجية بالمجان ، وذلك بقرية مرزوق ، إحدى قرى مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة ، غدا الأثنين وعلى مدار يومي ٧ و ٨ أغسطس الجارى .

وتأتي القافلة الطبية والعلاجية ، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا والنائية والأولى بالرعاية ، وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، ستضم العديد من التخصصات منها، " الأطفال - الباطنة – الأسنان- الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد – الأنف والأذن "، وعلى أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين ، ومعامل للتحاليل الطبية ، ومشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ، في نطاق محافظة المنيا.