312 قضية مُخدرات و124 قطعة سلاح.. نتائج مُهمة لحملة مُكبرة للداخلية

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(312) قضية مخدرات، (124) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (83696) حكما قضائيا متنوعا.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (312) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (344) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (226,894 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33,350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,764 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,150كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,907 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,595 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (905 جرامات).

كمية من مخدر البودر وزنت (867 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (430 جراما).

عدد (31150) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (124 قطعة سلاح نارى بحوزة 101 متهم).. وذلك على النحو الآتي:

(8) بنادق آلية.

(12) بندقية خرطوش.

(2) طبنجة.

(102) فرد محلى.

(320) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(212) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 83696 حكما قضائيا متنوعا

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (83696) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو الآتي:

(333) حكم جناية.

(27222) حكم حبس جزئى.

(4494) حكم حبس مستأنف.

(40800) حكم غرامة.

(10847) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (225) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21724) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.