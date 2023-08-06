شروط العمل فى الإسلام .. تعرف عليها

الاخلاص فى العمل من صفات المتقين ومن شروط العمل أن يراعي كلّ من العامل وصاحب العمل حقوق الآخر، كما يجب على كلّ منهما الالتزام بواجباته المختلفة، فيجب على العامل إتقان عمله، والقيام به على أكمل وجه دون النقصان فيه أو الاستهتار به، بالإضافة إلى الالتزام بساعات العمل المتّفق عليها.

إعطاء الأجر للعامل

كما يجب على صاحب العمل إعطاء الأجر للعامل قبل أن يجفّ عرقه، ويوفّر له بيئة مناسبة وآمنة للعمل؛ حتّى لا يتعرّض هذا العامل للخطر، بالإضافة إلى عدم الضغط على العامل، واستغلال حاجته للعمل بتوكيله مهمّات فوق طاقته وقدرته، واستغلاله من ناحية الأجر.

إخلاص النية

إخلاص النية أن يخلص العامل نيّته أثناء البحث عن العمل لله سبحانه وتعالى، ويكون هدفه الأوّل والأخير هو كسب الرزق الحلال، وليس الإضرار بأي أحد آخر.



الابتعاد عن العمل الحرام أن يكون العمل مسموحاً به في الدين الإسلامي، فمهما كان العمل بسيطاً لا بدّ أن يراعي القوانين والأخلاق الإسلاميّة، والابتعاد عن كلّ ما يضرّ الدين الإسلامي، أو يضرّ أحداً من الناس، حيث يحرّم الإسلام العمل في مجال المخدّرات، أو المشروبات الكحوليّة وغيرها.

الالتزام بأخلاقيات الاختلاط أن يراعي العامل أثناء عمله الابتعاد عن الاختلاط المحرّم بين المرأة والرجل، كما يجب على المرأة الالتزام باللباس الشرعي، وأخلاق الإسلام من غضّ البصر، وخفض الصوت، وعدم التبرّج، وعدم الخضوع بالقول، كما يجب على الرجل أيضاً غض البصر، والتعامل بأخلاق الإسلام. الاعتزاز بالمهنة أن لا يخجل الإنسان من عمله مهما كان بسيطاً، فقد كان الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- يعمل راعياً للأغنام، كما عمل في أمور أخرى عديدة، لذلك يجب عدم الخجل من العمل الشريف، مهما كان صغيراً أو بسيطاً.

