محافظ الغربية يبحث الاستفادة من الأراضي غير المستغلة لإنشاء مشروعات جديدة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا بمكتبه بديوان عام المحافظة لبحث الإجراءات والخطوات الجاري تنفيذها من قبل أجهزة المحافظة ومراكز المدن والأحياء للاستفادة من الأراضي غير المستغلة بها وذلك لإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية عليها تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتلبي احتياجات المحافظة من الأراضي اللازمة لبناء مشروعات جديدة تعود بالنفع على المواطنين الأمر الذي يحقق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة وهو ما سيحقق للمحافظة زيادة في الإيرادات وإدخال خدمات جديدة للمناطق المحرومة بعد الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي



جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عبد الشافي كمال مدير إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والمهندس ناجي حنا مدير إدارة أملاك الدولة بديوان المحافظة والمهندسة دعاء غريب مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.



ووجه محافظ الغربية خلال الاجتماع بسرعة قيام رؤساء المدن والمراكز والأحياء بموافاة المحافظة بالأراضي غير مستغلة للعمل على الاستفادة بها في أسرع وقت وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها وإدخالها في خطط المحافظة التنموية