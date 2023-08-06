"حديد عز" تحصل على قرض من بنوك خارجية لتمويل شراء العز الدخيلة

قالت شركة حديد عز، إن شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية -تابعة- استطاعت الحصول على قرض مشترك طويل الأجل لمدة 6 سنوات بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن القرض بهدف شراء حصة البنوك والجهات الحكومية التي تساهم في العز الدخيلة والتي طلبت أن يكون سداد قيمة الأسهم من موراد بالعملة الأجنبية تماشياً مع سياسة الدولة نحو تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.

وأشارت إلى أن العز الدخلية سقتوم بالتنازل عن كامل قيمة القرض لصالح الجهاز المصرفي المصري.