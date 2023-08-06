عاجل
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

"حديد عز" تحصل على قرض من بنوك خارجية لتمويل شراء العز الدخيلة

حديد عز
"حديد عز"

قالت شركة حديد عز، إن شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية -تابعة- استطاعت الحصول على قرض مشترك طويل الأجل لمدة 6 سنوات بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن القرض بهدف شراء حصة البنوك والجهات الحكومية التي تساهم في العز الدخيلة والتي طلبت أن يكون سداد قيمة الأسهم من موراد بالعملة الأجنبية تماشياً مع سياسة الدولة نحو تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.

وأشارت إلى أن العز الدخلية سقتوم بالتنازل عن كامل قيمة القرض لصالح الجهاز المصرفي المصري.

مواد متعلقة

سعيد حامد: العمل مع محمد هنيدي له مذاق مختلف (خاص)

الغربية تدرس الاستفادة من الأراضي غير المستغلة لإقامة المشروعات

"فهد".. واحدة من أهم القاطرات المصاحبة للسفن بقناة السويس عبر أربعة عقود

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني

غراب يلتقي المدير الجديد لجمعية الأورمان بالشرقية

20 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى 2023