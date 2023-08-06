خناقة على أولوية المرور تنتهي بحياة سائق.. تفاصيل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق متهم بالتعدى على زميله ضربا أفضى إلى الموت، بسبب الخلاف على أولوية المرور فى رمسيس، بالسجن لمدة 3 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجنى عليه بسبب الخلاف على اولوية المرور قام خلالها الاول بالتعدى على الثانى بالضرب بمفك وعصا خشبية فأحدث به الإصابات المذكورة فى تقرير الطب الشرعى التى أدت لوفاته.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية إخطارا من شرطة النجدة، بورد بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين فى رمسيس ومصرع أحد طرفى المشاجرة، وجرى نقله إلى المشرحة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع سائق على يد زميله.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن 3 سنوات.

ومن جهة أخرى قرر المحام العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، اليوم الأحد، إحالة سائق يعمل بتطبيق التوصيل الشهير "اند درايف" إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطنة عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها عنوة عنها.

تفاصيل الاعتداء على الفتاة

وكشف أمر إحالة المتهم أنه هتك عرض المجني عليها ، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( درايف) لايصالها إلى وجهتها وحضر اليها قائدا للمركبة الآلية لتوصيلها الي وجهتها وما ان وصل الي مكان خال عن اعين الماره حتي أوقف السيارة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم، باغت المجني عليها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس ثدييها وموطن العفة منها بكلتا يديه، وقام بتقبيلها -غير مره- حال كونها خائرة القوي مشلوله الحركه مما أخل إخلالاً جسيماً بحيائها.