بدء البرنامج التدريبي الأساسي للمشتغلين بالمبيدات في الشرقية

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه فى إطار حرص مديرية الزراعة بالشرقية وكلية الزراعة جامعة الزقازيق على تقديم الخدمات للمجتمع والبيئة المحيطة، بدأت اليوم فاعليات الدورة للراغبين فى اجتياز اختبار البرنامج التدريبى الأساسي لتدريب المشتغلين بالمبيدات المعتمد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى.

وأشار إلى أن الدورة التدريبية تنقعد بتوجيهات الدكتور أسامة محمد عبد المنعم عميد كلية الزراعة جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى اطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة بالشرقية وكلية الزراعة جامعة الزقازيق.

ولفت إلى أن فاعليات الدورة التدريبية مستمرة حتى التاسع من أغسطس الجاري، وذلك فى حضور الدكتور على أحمد أيوب استاذ المبيدات، والدكتور أحمد السيد السبكى استاذ مساعد المبيدات بكلية الزراعة، وبتنظيم كل من إدارة الرقابة على المبيدات وادارة التدريب.

وأكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل الوزارة، حرص الدولة على تدريب الخريجين، وأهمية هذا البرنامج فى توفير فرص عمل لخريجى الكليات والمعاهد الزراعية، مشيرا إلى أنه في نهاية التدريب سيحصل المتدرب على شهادة من لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، وأن مدة هذه الشهادة أربع سنوات تؤهله لعمل تصريح مشروع لتجارة المبيدات.

وأوضح الدكتور علي أيوب استاذ المبيدات بقسم وقاية النبات المبيدات، والدكتور أحمد السيد السبكى استاذ مساعد المبيدات بكلية الزراعة،

إنه سيتم تدريب المتدربين على عدد من الموضوعات الهامة والمعتمدة من لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة مثل (أسس تقسيم مبيدات الآفات الزراعية، عوامل الآمان الصحي والبيئي، الإسعافات الأولية، بيانات البطاقة الاستدلالية، الإدارة المتكاملة للآفات، القوانين والقرارات المنظمة لتسجيل وتداول المبيدات، الرقابة على المبيدات، تطبيق مبيدات الآفات الزراعية، التداول الآمن للمبيدات" وسوف يقوم أعضاء هيئة التدريس بالقسم بتنفيذ هذا البرنامج.

ووجه المهندس أسامة الصغير، مدير إدارة الرقابة على المبيدات بالمديرية، بضرورة التواصل مع المتدربين لمعرفة ما توصلوا إليه من نتائج فى إنشاء وترخيص مشروعاتهم، وذلك لتذليل كل الصعوبات التى تواجههم، وإنه تم التواصل لتنفيذ هذه الدورة بمحافظة الشرقية تسهيلا على المتدربين من السفر للحصول على الدورة بمحافظات أخرى.

ونوهت مارى عزمي، مدير إدارة التدريب، على من يرغب الاغشتراك فى الدورة التوجه الى إدارة التدريب بالمستندات المطلوبة: صور شخصية، صورة الرقم القومى، صورة المؤهل بشرط أن يكون زراعي، صورة من كارنيه عضوية نقابة المهن الزراعية، ولفت إلى إنه لن يتم منح ترخيص للاتجار بالمبيدات إلا بالحصول على هذه الشهادة