أسيوط تعلن عن جلسة تشاورية لتقييم الأثر البيئي لتوصيل الغاز الطبيعي

كتب - يوسف عبداللطيف :-

أعلن محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، عن عقد جلسة تشاور مجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى مراكز ساحل سليم ومنفلوط وأبوتيج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير خدمات مهمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المناطق المحلية.

وستعقد هذه الجلسة يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في مقر شركة أسيوط للتكرير، بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة طاقة للغاز، وشركة بتروسيف الاستشاري البيئي، بهدف تقييم الآثار البيئية لهذا المشروع الهام.

يأتي هذا المشروع ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف الحكومة من خلالها لدعم منظومة الغاز الطبيعي وتوصيل المرافق والخدمات الضرورية للمناطق المختلفة في البلاد. وتأتي إقامة هذه الجلسة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتندرج في سياق استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

أوضح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه ستتم هذه الجلسة في تنسيق مع رؤساء المراكز وشركات الغاز الطبيعي، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا المشروع المهم. وأكد على أهمية تنفيذ مثل هذه المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأضاف المحافظ أنه يعمل على تذليل العقبات المتعلقة بتنفيذ مشروعات مثل هذا، وتوفير الدعم الممكن لها، وأنه يعمل جاهدًا على تطوير الخدمات في جميع أنحاء المحافظة، وبخاصة في هذا القطاع الحيوي الذي يقدم مشروعات تنموية هامة في أسيوط.

يهدف مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز ساحل سليم ومنفلوط وأبوتيج إلى تحقيق فائدة هامة للمواطنين، وسيسهم في تطوير تلك المراكز وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد