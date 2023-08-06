مراقب الملاحة بقناة السويس يعلن إيرادات المجرى الملاحي (فيديو)

أكد الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة بقناة السويس، وصول دخل قناة السويس في العام المالي 2022-2023، إلى نحو 9.4 مليار دولار، مشددا على دور قناة السويس الجديدة في تحقيق هذا الرقم.

وأشار خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، إلى تكريك 72 ألف كيلو، 60 كيلو في الملاح، و35 ألفًا على الناشف، وكل ذلك خلال سنة واحدة، لافتًا إلى أن مشغلي السفن كانوا يقفون هنا في القناة 20 ساعة تقريبا، وكانت هذه المدة وقتا ضائعا ووقودا مستهلكا، وبالتالي، فقد أصبحوا سعداء بالقناة الجديدة بسبب التوفير في الوقت والوقود وغيرها، بعدما انخفضت هذه المدة إلى 11 ساعة تقريبا.

ولفت إلى تطوير القطاع الجنوبي منذ عام ونصف تقريبا، بداية من محطة كبريت حتى مدخل القناة عند الكيلو 162، والقطاع الجنوبي يعيبه قوة التيار بحيث يصل إلى 4.5 و5 عقدة كما أن التيار فيه متغير كل 6 ساعات، بالإضافة إلى ذلك، فإن تربته صلبة وبها جرانيت وحاولنا توسيعه لمنح الفرصة للمراكب حتى إذا استدارت لا يتسبب هذا الأمر في مشكلة.

وذكر أن القناة استطاعت أن تحقق بنجاح تكلفة القناة وأكثر "من زمان"، كما جرى استقدام أعدادًا جديدة من السفن ونوعيات لم تكن تمر في السابق، لافتًا إلى إمكانية عبور سفن الحاويات الكبيرة، بغاطس يصل إلى 56 قدمًا كحد أقصى.

طفرة كبيرة في عدد السفن المارة بقناة السويس

فيما قال المهندس صبري نصر، رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، إن الهيئة مصرية اقتصادية دولية يمر فيها ما بين 10% إلى 12% من تجارة النقل البحري العالمي، وبالتالي، فإن لها نصيباً كبيراً في التجارة العالمية.

وأكد العمل على تطويرها وتنميتها باستمرار، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 8 سنوات بتطوير القناة عبر حفر قناة موازية "حكيم" وأحدث طفرة كبيرة.

وذكر أن الهدف من القرار هو الحفاظ على وضع قناة السويس ووضع الهيئة والتقدم للأمام، حيث جرى عمل ازدواج وحفر قناة بطول 72 كم وغاطس 24 مترا يسمح بمرور السفن ذات الغواطس 66 قدما، وهو ما أحدث طفرة كبيرة جدا في عدد السفن المارة بالقناة والدخل.