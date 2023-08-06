ضبط 2,250 طن سماد يوريا و1,200 طن دقيق مدعمين بالشرقية

قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملات تفتيشية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، حملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 45 ) شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 2 طن و250 كيلوجرام، وتم تحرير المحضر رقم 11069 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

جانب من المضبوطات

وفي سياق متصل تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع أحمد عرابي بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 24 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم مجمعة ومهربة، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها 1 طن و 200 كيلوجرام، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 11116 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، والتحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 12 ) قاروصة سجائر، باجمالي كمية مقدارها ( 120 ) علبة، مخبأة ومحجوبة عن التداول لدى أحد محلات البقالة الممتنعة عن بيع السجائر، وتحرير المحضر رقم 11120 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.

وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة من تحرير المخالفات التالية :

1 - المحضر رقم 11119 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا لتجميع عدد ( 18 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء، ولإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص .

2 - المحضر رقم 11117 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل .

3 - المحضر رقم 11118 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.