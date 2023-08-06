غدا .. تنس الطاولة الباراليمبي يسافر إلى السعودية للمشاركة في بطولتها الدولية

يغادر القاهرة غدا منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي ، متوجها إلى السعودية للمشاركة في بطولة السعودية الدولية والتي تقام خلال الفترة من ٨ الى ١٠ أغسطس الجاري. .

وتشارك مصر في البطولة ببعثة كبيرة مكونة 21 لاعب ولاعبة هم : إسلام رضا ، أحمد المحص ، خالد عبد السلام ، سامح عيد ، إيهاب محمد حسن ، مروان نبيل ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، سيد محمد أحمد ، إبراهيم حمدتو ، ممدوح السيد ، حسان حفني ، حسام حسني ، أيمن كمال ، علا محمود ، فائزة محمود ، هناء أحمد ، سماح عبد العزيز ، لمياء شحاتة ، هاجر إبراهيم ، منى محمد ، فوزية غمري ، عصام محمود.

وتضم البعثة الجهاز الفني المكون من : رامي جاسر المدير الفني للرجال ، جمال زينهم المدير الفني للسيدات ، نصر طويقي مدربا ، محمد الصافي إداريا ، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف العام على النشاط الباراليمبي باتحاد تنس الطاولة.

وكان المنتخب قد دخل معسكرا تدريبيا مغلقا بالمركز الاوليمبي بالمعادي ، استعدادا للمشاركة في البطولة.

وقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور أن يشارك في بطولة السعودية بأكبر بعثة منذ بداية مشاركاته في النشاط الباراليمبي استعدادا لبطولة افريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

من جانبه أكد المستشار عصام زيدان أن بطولة السعودية هامة كونها اخر بطولة كبرى قبل بطولة افريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 ، والتي تستضيفها مصر الشهر القادم بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر.