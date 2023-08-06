إعلان نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقات التوظيف بمياه سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 وذلك بعد استلام نتيجة تظلمات اختبارات الحاسب الآلي من جامعة سوهاج بتاريخ 31 يوليو 2023.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الاختبارات العملية تم إعدادها وتصحيحها بواسطة أساتذة ومتخصصين فى مجال الوظائف المعلن عنها وذلك لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

وأشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية، إلى أنه يمكن التعرف على النتيجة الاختبارات العملية من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومى لوظائف كيميائى وأخصائى سلامة وصحة مهنية ومحاسب وأخصائى موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وسائق وسائق معدات ثقيلة وفنى معمل وعامل تشغيل وصيانة وحرفى ومراقب أمن.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أن اختبارات الحاسب الآلي أجريت بجامعة سوهاج لوظائف أخصائى موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن كما أجريت الاختبارات العملية بمواقع شركة مياه الشرب بسوهاج من خلال لجان متخصصة لوظائف كيميائى وفنى معمل وأخصائى سلامة وصحة مهنية وسائق وسائق معدات ثقيلة وحرفى وعامل وأنه سيتم خلال الفترة القادمة إعلان موعد المقابلات لجميع الوظائف المعلن عنها.