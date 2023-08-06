صحة المنيا.. إعدام 3671 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي

اعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر يوليو الماضى ، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية.

والمرور علي 2119 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 995 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بإستمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية ، علي منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة ، وضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين .

وأشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إلى تمكن الحملات التفتيشية من ضبط 134 منشأة تعمل بدون ترخيص ، ولديها نقص في الإشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً وكيل الوزارة على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي بالمنيا ، أنه تم سحب 321 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، وإعدام 3671 كيلو أغذية مختلفة ، و 985 لتر مواد سائلة، لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 4848 كيلو أغذية مختلفة ، و 216 لتر خل لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، بالإضافة ، إلي استخراج 1138شهادة صحية .