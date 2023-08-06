منظومة الشكاوى بالشرقية تستجيب لـ "1998" شكوى وإستغاثة

خلال يوليو الماضى..

أكد الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، مشيراً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها، لتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن و الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

كما وجه محافظ الشرقية، بأهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المحافظة تلقت (70) شكوى خلال شهر يوليو الماضى، تم الإستجابة لعدد (68) شكوى بمعدل إنجاز 97٪ .

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، على تلقي شكاوى المواطنين أول بأول على منظومة الشكاوى الحكومية من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية (2333391/055) أو الخط الساخن : 16528 كما يمكن إرسال الشكوى من خلال الموقع الالكتروني للمنظومة "https://www.shakwa.eg".

ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم الواتس آب : 01150606783 .

وفى سياق متصل اشار مدير البوابة الإلكترونية، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (1998) شكوى واستغاثة، خلال شهر يوليو الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى، وتمت الاستجابة لـ (1921) شكوى بنسبة (96%)، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (77) شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها.