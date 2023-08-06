3564 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة لمتابعة منظومة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية ، من حيث مطابقته للمواصفات الفنية والوزن ، وكذلك الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بالمحافظة.

حيث أسفرت الحملات التموينية المكبرة لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين ، من ضبط 3564 مخالفة تموينية متنوعة ببعض المحال التجارية ، وكذلك المخابز خلال شهر يوليو الماضى، ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لإحكام الرقابة على الأسواق ، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها .

وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية المكثفة على مدار اليوم ، تمكنت من ضبط 3067 مخالفة تموينية متنوعة لأصحاب المخابز البلدية بينها ، 914 مخالفة نقص وزن، 423 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و37 محضر توقف، و23 محضر تصرف وتجميع، 113 مخالفة سجلات، بالإضافة ، الى 1557 مخالفات أخرى.

كما تمكنت الحملات التموينية والتفتيشية أيضا، من ضبط 497 مخالفة بالأسواق، شملت 99 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ، و 43 مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمي، 21 مخالفة صلاحية، 6 مخالفات تراخيص، 4 مخالفات إسطوانات، 21 مخالفة جزارة، 86 سلع مجهولة المصدر، 3 مخالفات مواد بترولية، و 4 مخالفات غش تجارى ، بالإضافة لتحرير 142 مخالفات أخرى.

و أكد وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف على مدار اليوم وذلك لضبط المخابز البلدية ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات الجزارة والأسواق الشعبية ، من حيث البيع بالأسعار المقررة وصلاحية المنتج للإستهلاك الأدمي ، مشيرا وكيل الوزارة ، إلي وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.