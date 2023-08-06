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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

3564 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بالمنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة لمتابعة منظومة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية ، من حيث مطابقته للمواصفات الفنية والوزن ، وكذلك الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بالمحافظة.

حيث أسفرت الحملات التموينية المكبرة لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين ، من ضبط 3564 مخالفة تموينية متنوعة ببعض المحال التجارية ، وكذلك المخابز خلال شهر يوليو الماضى، ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لإحكام الرقابة على الأسواق ، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها .

وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية المكثفة على مدار اليوم ، تمكنت من ضبط 3067 مخالفة تموينية متنوعة لأصحاب المخابز البلدية بينها ، 914 مخالفة نقص وزن، 423 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و37 محضر توقف، و23 محضر تصرف وتجميع، 113 مخالفة سجلات، بالإضافة ، الى 1557 مخالفات أخرى.

كما تمكنت الحملات التموينية والتفتيشية أيضا، من ضبط 497 مخالفة بالأسواق، شملت 99 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ، و 43 مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمي، 21 مخالفة صلاحية، 6 مخالفات تراخيص، 4 مخالفات إسطوانات، 21 مخالفة جزارة، 86 سلع مجهولة المصدر، 3 مخالفات مواد بترولية، و 4 مخالفات غش تجارى ، بالإضافة لتحرير  142 مخالفات أخرى.

و أكد وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف على مدار اليوم وذلك لضبط  المخابز البلدية ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات الجزارة والأسواق الشعبية ، من حيث البيع بالأسعار المقررة وصلاحية المنتج للإستهلاك الأدمي ، مشيرا  وكيل الوزارة ، إلي وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.