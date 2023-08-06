استمرار حملات إزالة التعديات والبناء بدون ترخيص في الشرقية

وتطبيق القانون على المتعديين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون مخالف بقرية شلشلمون خارج الحيز العمرانى، وتم فك جميع الأعمال، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوى لمنزل بناحية كفر الشيخ عثمان تابع قرية الفواقسة (الزرزمون) وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، حملة مكبرة لإزالة التعديات بناحية قرية الصانية، واسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة الكلية لحجرة وسور بالدبش وسور بالصاج مقامة بالمخالفة على أرض إصلاح زراعي على مساحة ١٠٠ متر بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالفرايحة، بإزالة حالة تعدى خارج الحيز العمراني عبارة عن شدة خشبية وتشوين مواد بناء لسيمل دور أرضى بناحية عزبة معلومة بالوحدة على مساحة حوالى ١٣٠ متر تقريبا باسم المخالف ( ا .م .م ) وتمت الإزالة كليًا على نفقة المواطن ورفع مواد التشوين والتحفظ على المعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.