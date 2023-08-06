استجابة لشكاوى المواطنين.. توصيل خط مياه جديد لقرى مطاي بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، بالتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، والعمل على تلبية طلباتهم والإسراع بحل مشاكلهم.

وتسخير كافة الإمكانات لإزالة المعوقات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، إستجابت الوحدة المحلية لمطالب أهالي عزبة مجلي الوحش ، وعزبة عباس رحمي ، وقرية ادقاق التابعين لمجلس قروي ابوان بمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، وذلك لشكواهم من ضعف مياه الشرب بها.

حيث أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه تم التواصل مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطاي، لبحث الشكوى وتقديم الحلول لها، حيث تم اتخاذ القرار بتعديل مسار خط المياه الرئيسي المغذي للقرى والعزب محل الشكوى ، بطول ١ كيلومتر، و بقطر ٦ بوصة ، لتفادي ضعف المياه في المنطقة مره اخرى .

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطاي ، أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ، قامت بالعمل على تعديل مسار الخط ، بالتعاون مع الوحدة المحلية ، وتم تذليل العقبات للإنتهاء من أعمال تركيب الخط وتغييره ، وخلال سبعة أيام ، تم الإنتهاء من العمل وتم البدء في ضخ المياه بالخط الجديد.