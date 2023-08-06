رفع 164 حالة إشغال للطريق العام بشوارع المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملاتها لرفع الإشغالات ، عن حرم الطريق العام وتكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، تيسير الحركة السير أمام المارة من المواطنين و قائدى المركبات .

و حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمدن، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، من تحرير 58 محضر إشغال للطريق العام ، خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع وأحياء المدينة، منها ، 11 محضرا ضبط إشغال طريق ، و 8 محاضر نظافة ، و9 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و8 محاضر بائع متجول ، و22 حالة إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، قامت الوحدة المحلية بحملة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام بشوارع المدينة ، حيث تم تحرير 78 محضرا إشغالات للطريق العام ، تنوع بين، 15 محضرا إشغال ، وضبط 3 حالات إشغال طريق ، و 60 إزالة إدارية .

و تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين ، وفى مركزومدينة المنيا، حررت الوحدة المحلية 28 محضرا متنوعا بقرية تله منها، 23 محضرا إشغال ، و5 محاضر بيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.