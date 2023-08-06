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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رفع 164 حالة إشغال للطريق العام بشوارع المنيا

حملات الإشغالات
حملات الإشغالات

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملاتها لرفع الإشغالات ، عن حرم الطريق العام وتكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، تيسير الحركة السير أمام المارة من المواطنين و قائدى المركبات .

و حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمدن، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، من تحرير 58 محضر إشغال للطريق العام ، خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع وأحياء المدينة، منها ، 11 محضرا  ضبط إشغال طريق ، و 8 محاضر نظافة ، و9 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص،  و8 محاضر بائع متجول ، و22 حالة إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، قامت الوحدة المحلية بحملة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام بشوارع المدينة ، حيث تم تحرير 78 محضرا  إشغالات للطريق العام ، تنوع بين،  15 محضرا  إشغال ، وضبط 3 حالات إشغال طريق ، و 60 إزالة إدارية .

و تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين ، وفى مركزومدينة  المنيا، حررت الوحدة المحلية 28 محضرا متنوعا بقرية تله منها،  23 محضرا  إشغال ، و5 محاضر بيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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