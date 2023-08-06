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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لضبط سارقي التيار.. شرطة الكهرباء تُواصل حملاتها المُكثفة

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

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الداخلية تشن حملة مُكبرة لضبط الحالة المرورية

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إجراء 57 قسطرة قلبية خلال 3 أيام ضمن حملة "100 يوم صحة" بقنا


 

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

حملة مُكبرة من أجل ضبط المُخالفين

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1829) قضية متنوعة. 

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (10995) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (164) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

 عن ضبط (58) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص– بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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