تصريف مياه تبريد محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي (فيديو)

على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على أزمة فوكوشيما إحدى أكبر الكوارث النووية في التاريخ الحديث، إلا أن آثارها باقية حتى الآن.

وتسعى طوكيو إلى تصريف مياه تبريد المحطة النووية في المحيط الهادي، وفق تقرير تليفزيوني عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

تواجه المطاعم اليابانية في الصين أزمة كبيرة تهدد استمرارها، بعد أن فرضت الأخيرة قيودًا على واردات الغذاء من اليابان، بعد خطط طوكيو لتفريغ المياه المشعة المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما النووية التي ضربتها الكارثة عام 2011.

أعلنت اليابان أنها تريد تصريف المياه المستخدمة لتبريد المحطة النووية إلى مياه المحيط الهادئ، مما أثار مخاوف الصيادين ودول مجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية بأن المياه المعالجة قد تهدد الثروة السمكية في المنطقة، علاوة على تلويث البيئة البحرية المحيطة بالدول المجاورة.

تفاصيل أزمة فوكوشيما النووية:

في مارس 2011، شهدت اليابان إحدى أكبر الكوارث النووية في التاريخ الحديث، وذلك بعد وقوع زلزال مدمر وتسونامي هائل في منطقة فوكوشيما، تعرضت محطة توليد الطاقة النووية في فوكوشيما دايتشي لأضرار جسيمة، مما أدى إلى تسرب كميات هائلة من المواد المشعة وانهيار نظام التبريد.

تلك الأحداث الرهيبة أحدثت أزمة نووية تاريخية وأثارت قلقًا عالميًا بشأن السلامة النووية وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة، وقد أدت الحادثة إلى إجلاء آلاف السكان من المنطقة المحيطة بالمحطة وتأثر الكثير منهم بشكل جسدي ونفسي.

أزمة فوكوشيما مصدر قلق دائم للحكومة اليابانية:

تعتبر أزمة فوكوشيما مصدر قلق دائم للحكومة اليابانية والمجتمع الدولي، حيث تستمر جهود التعامل مع تلك النتائج الكارثية للحادث تشمل هذه الجهود تنظيف المنطقة المتأثرة وإدارة المواد المشعة ومراقبة تأثيرها على البيئة والصحة العامة.

على مر السنوات، شهدت فوكوشيما تحسنًا تدريجيًا في عمليات التنظيف والاستعادة، ولكن التحديات مازالت كبيرة وتتطلب جهودًا مستمرة لإعادة بناء المنطقة المتضررة واستعادة حياة السكان إلى طبيعتها.

تظل أزمة فوكوشيما تذكيرًا بأهمية ضمان سلامة المحطات النووية وتعزيز الوعي بمخاطر الطاقة النووية، إنها حادثة تاريخية تستدعي التأمل في السلامة النووية والتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة وأمانًا.