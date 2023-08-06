إنقاذ أحد الأشخاص عقب احتجازه بمصعد معطل بأحد العقارات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم في وزارة الداخلية من إنقاذ أحد الأشخاص عقب إحتجازه بمصعد معطل بأحد العقارات.

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الحماية المدنية تواصل جهودها

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة لسرعة التعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة .. فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بإحتجاز أحد الأشخاص داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتبين تعطل المصعد وبداخله (أحد الأشخاص ، مقيمبدائرة قسم شرطة أول الفيوم)وذلك حال توجهه لزيارة شقيقه بالعقار ، وتم مساعدته وإخراجه "دون إصابات" ، وتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة وتلبية إستغاثته.

تقدم الحماية المدنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نصائح للمواطنين؛ لتجنب الحرائق وكيفية التعامل معها حال نشوبها؛ للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وهناك مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها المواطنون داخل العقارات السكنية تتسبب فى اندلاع الحرائق وتجعل الموقف يتفاقم دائما، ولعدم درايتهم بخطورة تلك الأخطاء الامر الذي يتسبب في اندلع حرائق كثيرة .

تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.

- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.

- كثرة ستخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.

الشتاء.

-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات

- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

- تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشآت.