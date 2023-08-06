النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات حول وفاة 3 شقيقات غرقًا بالمعادي

بدأت نيابة المعادي الجزئية، التحقيقات في وفاة ٣ شقيقات غرقًا في مياه نهر النيل بالمعادي، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثث.

كما انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثامين، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية للمتوفين وبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج جثتين لسيدتين من مياه النيل بطريق كورنيش النيل بالمعادي اتجاه حلوان وتبين أن هناك جثة ثالثة جار البحث عنها.

وتبين أن الجثث الثلاث لسيدات شقيقات: الجثة الأولى لسيدة تدعي “ا. م. ن” والثانية “ي.م.ن” والثالثة جاري البحث عن جثتها وهي"و. م. ن" فيما نجت شقيقتهن الرابعة من الغرق.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

في سياق آخر، شهد قسم أول سوهاج إندلاع حريق بوحدة الطاقة الشمسية أعلى سطح إحدى العقارات السكنية التابعة لمستشفى تخصصي بسبب ارتفاع درجات الحرارة نتج عنه إحتراق ألواح الطاقة الشمسية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بنشوب حريق أعلى سطح إحدى العقارات السكنية والتي تقع بأدوارها السفلى مستشفى تخصصي والكائنة دائرة القسم .



إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بوحدة الطاقة الشمسية بسطح عقار وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات .



وبسؤال "محمد . ا . ب . ش" 39 سنة مالك العقار مدير المستشفى ومقيم دائرة القسم بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي ارتفاع درجات الحرارة وأضاف بأحتراق ألواح الطاقه الشمسية ونفى الشبهة الجنائية.



تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 5246 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 416 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "محمد. ك. م "، 23 عاما، سائق، ومقيم بمركز ههيا، بالإتجار في المواد المخدرة.



