ندوة "التراجم والكتابة التأريخية" بالمهرجان القومي للمسرح المصري

تقام اليوم، الأحد، ندوة بعنوان "التراجم والكتابة التأريخية"، بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، برئاسة الفنان محمد رياض.

ومن المقرر ان يشارك في تلك الندوة النقاد : ناصر العزبي ، شعبان يوسف ، د. سامية حبيب، د. حسام عطا ويدير الجلسات الفنان والناقد أحمد الحناوي.

وكان انطلق السبت الماضي، المهرجان القومي للمسرح المصري، وتستمر فعالياته حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

واذيعت فعاليات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مباشرةً عبر شاشة قناة الحياة، وقدمت الحفل الإعلامية ريهام إبراهيم، فضلًا عن تواجد الفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل، كضيف شرف حفل الافتتاح، حيث شارك في “روحنا المسرح” وهو عرض افتتاح مهرجان المسرح المصري.

وخلال حفل الافتتاح تم تكريم 10 فنانين من صناع المسرح من عناصر مختلفة ما بين ممثلين ونقاد وكتاب ومهندسي ديكورات، فيكرم الفنانين : صلاح عبد الله ، رياض الخولي ، محمد أبو داوود، خالد الصاوي ، محمد محمود ، رشدي الشامي، أحمد فؤاد سليم، د. سامي عبد الحليم، مهندسة الديكور نهي برادة ، الكاتب محمد السيد عيد، فضلا عن تنظيم تكريم خاص للنجم عادل إمام خلال الحفل.

كما أحيا الموسيقار العالمي الكبير هاني شنودة حفل افتتاح، وقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ ” ميدلي ” من أعمال الفنان الكبير عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه .