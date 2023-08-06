تشغيل مجمعين للخدمات بقرى أبوتشت شمال قنا

واصل أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، جولاته الميدانية بمراكز شمال المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة الإنشاءات بالمشروعات الخدمية قيد التنفيذ والإنشاء، تابع المحافظ، اليوم سير العمل بمشروعات بمركز أبوتشت وافتتح مجمعين للخدمات، فيما تابع أمس السبت، مشروعات بمركز نجع حمادي.

إتمام 99% بمشروع وحدة طب الأسرة ببلاد المال

قال المحافظ، إن أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال بحري التابعة لمركز أبوتشت، بلغت نسبة تنفيذها 99% وجاري إنهاء بعض الملاحظات تمهيدا لتسليم الوحدة وتجهيزها ومن ثم دخولها الخدمة.

أوضح المحافظ، أن الوحدة تخدم 44 ألف مواطن، ومُقامة علي مساحة ٨٥٠ متر، وتضم عيادة طب أسرة ، عيادة أسنان ،عيادة إسعافات أولية ، صيدلية ، معمل دم ، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحى و أسري، مكتب تنظيم أسرة و مشورة ، مكتب كبار السن ، مكتب التعقيم ، مكتب الصحة ، عيادة صحة عامة ، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال ، مغسلة ، سكن اطباء ، سكن ممرضات.

واستكمل أن المرحلة الاولي من مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ٧٧ مشروعا في قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة ، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص.

وبيّن المحافظ، أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

مشروع الصرف الصحي يخدم 320 ألف مواطن ومواطنة

في السياق ذاته، أورد المحافظ، أن محطة رفع صرف صحي الفرعية بقرية بلاد المال بحري، ومحطة معالجة صرف صحي سمهود بلغت نسبة تنفيذهما 90٪؜ ، و المقرر الإنتهاء من تنفيذهما ودخولها الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل، مبينًا أن محطة سمهود تخدم 8 قري، هي الاوسط سمهود ، العوامر وبني برزة ، بلاد المال بحري ، ابوشوشة ، البحري سمهود ، العمرة ، الخوالد ، الرواتب.

وأضاف المحافظ ، وذلك من خلال ١٢ محطة رفع رئيسية وفرعية، بإجمالى نسبة تنفيذ محطات الرفع بلغت ٦٨٪؜ ، وبلغ اجمالي اطوال شبكات الانحدار المرتبطة بها ٣٢٦ كم ، بنسبة تنفيذ وصلت إلي ٩٩٪؜ ، كما يتم ربط محطات الرفع بمحطة المعالجة من خلال خطوط طرد بإجمالي اطوال بلغت ٤٠ كم تقريبا بأقطار تبدأ من ٢٢٥ ملم وتصل إلي ١٤٠٠ ملم ، وسو يخدم مشروع الصرف الصحي بقري شمال ابوتشت حوالي ٣٢٠ الف مواطن من أهالي تلك القري ، ومن المقرر دخولها الخدمة جزئيا في ٣٠ سبتمبر المقبل .

وإطلع المحافظ، على مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى أبوتشت، التي يجرى تنفيذها على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية تبلغ ٢٦ الف م٣ / يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٨٠ مليون جنيه وتخدم ١٢ قرية من قرى مركز أبوتشت ، وتم الإنتهاء من تنفيذها بالكامل ، حيث تتكون المحطة من عدد ٢ حوض لاهوائي ، ٢ حوض ترددي ، ٦ أحواض انضاج ، ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلا لتصل إلي ٣٩ ألف م٣ / يوم ، وتخدم المحطة ١٢ قرية من قري مركز أبوتشت هى ( بلاد المال قبلى ، كوم جابر ، سمهود ، العوامر الغربية ، الحبيلات الغربية ، القبلى سمهود ، كوم يعقوب ، الرفشة ، عزبة البوصة ، القارة ، السليمات ، الكرنك ) .

وبيّن المحافظ أن إجمالى التكلفة المالية لمشروعات الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ابوتشت تتخطى ٢ مليار جنيه ، لافتًا أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولاً بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصرى .

تشغيل مجمعين الخدمات الحكومية والزراعية بقرية القارة:

وفي ذات السياق، قال المحافظ، إن تشغيل مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة،

تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وأوضح المحافظ، أن المجمع مقام على مساحة ٤٥٠ م ، ويتكون من ٣ طوابق تشمل مركز تكنولوجى ، مكتب سجل مدنى ، مكتب شهر عقارى ، مكتب بريد ، مكتب تموين ، مجلس محلى ، وحدة محلية ، وحدة تضامن اجتماعى .

وافتتح المحافظ، مجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة تجريبا ، والذى يقع على مساحة ٣٣٠ م ، وتم إنشائه طبقا للنموذج ٢ الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، حيث يتكون من طابقين ويشملوحدة بيطرية ، جمعية زراعية ، مركز إرشاد ، موجها مسئولى مديرية الزراعة بإستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور .

وأبرز المحافظ، أن هذا المجمع يعد أحد ٥ مجمعات خدمات تم إنشائها بمركز أبوتشت ضمن مبادرة حياة كريمة ومن المقرر أن تقدم خدماتها لعدد ٤٥٠ ألف نسمة تقريبا من أهالى القري المستهدفة وتوابعها.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة، فى مركز أبوتشت، تنفيذ أكثر من ٣٠٠ مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية بمركز أبوتشت ، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم .







رافق المحافظ، العميد رشاد داود ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا ، و العميد حازم محمد مسئول متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا ، الدكتور راجي تاوضروس ، و سحر صدقي عضو مجلس النواب ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.