اتحاد الشرطة الرياضى يسيطر على المراكز الأولى فى بطولتى الجمهورية وكأس مصر لالتقاط الأوتاد

أنهى الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الموسم الرياضى بنجاح منقطع النظير ، بعد إنتهاء منافسات التقاط الأوتاد أمس بعد أن اختتم منافسات قفز الحواجز والكلا مؤخرا ، حيث شهدت منافسات التقاط الأوتاد سيطرة غير عادية حققها نادى اتحاد الشرطة الرياضى فى بطولتى الجمهورية وكأس مصر لالتقاط الأوتاد للموسم الرياضى 2022/2023 واستحوذ على المركز الستة الأولى للكبار فى كل بطولة.

كما حصل على المراكز الثلاثة الأولى للمبتدئين فى البطولتين ، وترجع السيطرة الكاملة لاتحاد الشرطة الرياضى إلى وجود العديد من الأبطال الدوليين السابقين والحاليين ضمن صفوفه ، والذين تمكنوا مع المنتخب الوطنى من الفوز ببطولة العالم من قبل مرتين ، والحصول على المركز الأول فى تصفيات كأس العالم التى أقيمت يناير الماضى بوادى الفروسية بالبساتين التابع لوزارة الداخلية ، والتى تأهل من خلاله منتخبنا الوطني لبطولة كأس العالم التى ستقام فى الثلث الأخير من شهر أغسطس الجارى بجنوب إفريقيا .

واسفرت نتائج بطولة الجمهورية عن فوز نادى اتحاد الشركة الرياضى بالمراكز الستة الأولى فى الدرجة الأولى ، حيث فاز المقدم مصطفى إدريس بالمركز الأول برصيد 470 نقطة ، وحل فى المركز الثانى أمين الشرطة محمود زقزوق برصيد 469.5 نقطة ، وجاء فى المركز الثالث زميله غالى صفى الدين برصيد 451.5 نقطة ، وحصل المقدم رانى هاملت على المركز الرابع برصيد 430 نقطة ، وجاء فى المركزين الخامس والسادس على الترتيب كل من أمين الشرطة محمد فوزى برصيد 426 نقطة ، وزميله أيمن عبد النبى برصيد 406 نقطة ، وفى منافسات بطولة الجمهورية للمبتدئين حصل اتحاد الشرطة على المراكز الثلاثة الأولى بجدارة ، حيث فاز محمود علاء بالمركز الأول برصيد 361.5 نقطة ، وحصل على لقب الوصيف والمركز الثاني يوسف كريم برصيد 330.5 نقطة ، وحل صفوان سعيد فى المركز الثالث برصيد 324 نقطة ، وفى بطولة الجمهورية للناشئين فاز بالمراكز الثلاثة الأولى مركز جالوب اداى ، وتمكن سيف إبراهيم من الفوز بالمركز الأول برصيد 353.5 ، وحصل شريف صوليا على المركز الثانى برصيد 345.5 نقطة ، وجاء بلال سكر فى المركز الثالث برصيد 332 نقطة .

وأسفرت بطولة كأس مصر للموسم الرياضى 2022/2023 عن فوز اتحاد الشرطة بالمراكز الستة الأولى فى منافسات الكبار أيضا ، وحافظ المقدم مصطفى إدريس على الصدارة والفوز بالمركز الأول برصيد 110 نقطة ، ليجمع ببن لقبى الدورى والكأس هذا الموسم ، وجاء محمود زقزوق فى المركز الثانى برصيد 108 نقطة ، وحل فى المركز الثالث أمين الشرطة أيمن عبد النبى برصيد 100 نقطة ، وحصل المقدم مصطفى إدريس على المركز الرابع بجواد أخر برصيد 90 نقطة ، واحتل محمود عبد الرحمن المركز الخامس برصيد 87.5 ، وفاز بالمركز السادس والأخير رأنى هاملت برصيد 86 نقطة ، وفى منافسات المبتدئين فاز اتحاد الشرطة الرياضى بالمراكز الثلاثة الأولى ، حيث فاز بالمراكز الثلاثة بالترتيب كل من محمود عبد الرحمن برصيد 87.5 نقطة ، محمد علاء برصيد 86 نقطة ، وصفوان سعيد برصيد 72.5 نقطة ، وفاز مركز جالوب اداى بمنافسات الناشئين ، ففاز بالمركز الأول سيف الدين إبراهيم برصيد 77 نقطة ، وحصل على المركز الثانى محمد مصطفى برصيد 67.5 نقطة ، وجاء فى المركز الثالث ياسين أشرف برصيد 63.5 نقطة .

قال المهندس هشام حطب إن ميادين وأدى الفروسية بالبساتين ، التابعة لوزارة الداخلية تعد من ميادين المنافسات المعتمدة دوليا ، وعلى أعلى مستوى فنى وأنشائى ، فضلا عن أن النادى يضم عدد من ميادين الفروسية المطابقة للمواصفات الدولية والعالمية التى وضعها الاتحاد الدولى ، كما يمتلك النادى ملعبا مضاءا لإقامة المنافسات ليلا ، بالإضافة إلى وجود فندق لاستقبال المنتخبات المختلفة والأبطال الرياضيين على أعلى مستوى ، مما يتيح لأى منتخب عالمى إقامة معسكرات فى النادى ، الذى يعد وجهة مشرفة للرياضة المصرية بصفة عامة ورياضة الفروسبة بصفة خاصة ، مشيرا إلى أن الاتحاد يحرص على إقامة العديد من البطولات بوادى الفروسية نظر للتعاون المثمر والبناء بين الاتحاد والقائمين على النادى ، والدعم الكبير الذى تقدمه وزارة الداخلية وإدارة النادى أثناء بطولات الجمهورية والدولية المختلفة التى تقام على ملاعبها .

أضاف حطب أن

أبطالنا الرياضيين في مختلف الألعاب لديهم إصرارا غير عاديا لتحقيق إنجازات فى كل البطولات التى يشاركون فيها واستمرار رفع رايه مصر عالية في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما ودعما غير مسبوق والذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق الأبطال المصريين نتائج متميزة وانجازات يشهد عليه الجميع ، لافتا إلى أن

فخامة الرئيس يرعى الرياضة بشدة ، ويقدم دعما لا محدود من دعم مادى مباشر ، ودعم خاص بقيام سيادته بإنشاء بنية تحتية رياضية هائلة فى مختلف الألعاب الرياضية ، والتى يشهد عنها القاصى والداني لتميزها من كافة النواحى الفنية والإنشائية والهندسية ، ومطابقتها للمواصفات العالمية لكل رياضة على حد والتى تعد مفخرة للرياضة المصرية التى تنافس أبطال العالم فى كل الألعاب الرياضية المختلفة .