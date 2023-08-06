بالصور .. تجهيزات حفل عمرو دياب بالساحل " خاص للوفد "
بدأ العمل على قدم وساق متواصل طوال ال٢٤ ساعة يوميا إستعدادا لحفل النجم عمرو دياب المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق ١١أغسطس ببورتو جولف مارينا
وكانت التجهيزات قد بدأت منذ ١٠ أيام ببناء الاستيدج وطاولات ال vip التى تعدى سعرها ال١٥٠ ألف جنية للعشر أفراد
كما بدأت الاجراءات الامنية المشددة فى محيط الحفل سواء بالتفتيش او المرور وحتى البوابات لضمان سلامة اجراءات الحفل
وفى سياق متصل تم بناء سور. بأرتفاع ٨ متر حول مكان الحفل لضمان عدم دخول المتسللين بالاضافة للحفاظ على خصوصية ملاكالشاليهات الارضى المطلة على الحفل
يذكر أنه من المتوقع ان يتعدى الحاضرين لحفل الهضبة الالاف من الجماهير وهو يعد حفله الثانى بالساحل عقب الحفل الاول الذى أحياه بالفندق الذى يمتلكه بقرية مراسى