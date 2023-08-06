المشدد 6 سنوات لسائق حاز مواد مخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 5246 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 416 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "محمد. ك. م "، 23 عاما، سائق، ومقيم بمركز ههيا، بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 76 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري غير مششخن " كباس خرطوش"، وطلقة واحدة لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.