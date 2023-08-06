الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق حاز مواد مخدرة بالشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 5246 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 416 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "محمد. ك. م "، 23 عاما، سائق، ومقيم بمركز ههيا، بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 76 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري غير مششخن " كباس خرطوش"، وطلقة واحدة لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

مواد متعلقة

بالصور .. تجهيزات حفل عمرو دياب بالساحل " خاص للوفد "

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح.. الليلة

اتحاد الشرطة الرياضى يسيطر على المراكز الأولى فى بطولتى الجمهورية وكأس مصر لالتقاط الأوتاد

أطفال الكنيسة يحتفلون بأعياد ميلاد محاربي السرطان بمستشفى أورام الاقصر

حريق يلتهم وحدة الطاقة الشمسية بمستشفى تخصصي بسوهاج