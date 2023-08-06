تواصل أعمال انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب بالفيوم

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم برئاسة الدكتور عاصم مرسي وكيل الوزارة، تلقى طلبات الترشح وإجراء انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب بقرى المحافظة.



وخلال ذلك فتحت مراكز الشباب أبوابها لتلقي طلبات الترشيح بإدارة مركز يوسف الصديق الشبابيه، وشملت مركز شباب الشواشنة، ومركز شباب والي ميزار بمركز يوسف الصديق.

وأوضح المهندس أسامه الجيزاوي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم لشئون الشباب، أنه تم اكتمال النصاب القانوني بمراكز الشباب التي تشهد أعمال الانتخابات، وذلك تحت إشراف وبحضور اللجنة المشكلة من المديرية والاداره الفرعية لفتح وغلق باب الترشيح في الموعد المحدد من وزارة الشباب والذي يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة السابعة مساء، وذلك تحت إشراف ناريمان مصطفى مدير إدارة الهيئات بوزارة الشباب والرياضة، مضيفا أن المديرية قامت بإجراء الانتخابات بعدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى مركز اطسا وأبشواي ويوسف الصديق، مؤكدا إستمرار أعمال انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب بجميع قرى ومراكز المحافظة حتى يتم الانتهاء من أعمال الانتخابات على مستوى المحافظة.

مراكز الشباب تواصل فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشيح بالفيوم

وتواصل مراكز الشباب فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشيح لإنتخاب مجلس إدارة جديد على أن يستمر الفتح لمدة سبعة أيام على التوالي، وذلك في إطار تطبيق لائحة مراكز الشباب بخصوص الجمعيات العمومية وتطبيقا لنص المادة رقم 15 ، 16 من القرار رقم 36 لعام 2018، وعقب اكتمال النصاب القانوني تبدأ عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

الجدير بالذكر أن قرار وزارة الشباب والرياضة بشأن انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية الرياضية تنص على أن يقوم المدير التنفيذي، أو من يقوم بعمله باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية، حسب المادة رقم (16) والتي مفادها أنه على الجهة الإدارية المختصة تشكيل لجنة بإشراف قانوني وبموافقة اللجنه العليا وذلك للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بما فيها الإنتخابات، وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، وتسيير اعمالها، وكذا حضور الاجتماع لمراقبة انعقادها ولها حق الاعتراض، وإبداء الملاحظات وإثبات ذلك في المحضر، والإعلان عن بداية مدة تسجيل حضور الأعضاء فى الجمعية العمومية من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، وبداية عملية التصويت مع بداية التسجيل بكشوف الحضور، وصولا إلى إنتهاء مواعيد التسجيل.