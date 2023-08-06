محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة

نفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة إحلال وتجديد خط مياه الشرب بمنطقة المدينة الصناعية بالخارجة بُناءً على شكاوى المواطنين من ضعف الخدمة بالمنطقة قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد بإحلال الخط القديم وتركيب مواسير جديدة بطول ١٣٠م لتحسين الخدمة والحد من تكرار الأعطال.

بحث ومناقشة مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، عقد اجتماعاً مع المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حضر الاجتماع أيضًا المهندس حسام أحمد، رئيس قطاع الوادي الجديد، وذلك لبحث ومناقشة المشاريع التي تنفذ حاليًا في المحافظة.

توفير مقر إداري ومركز خدمة العملاء

محافظ الوادي الجديد أكد خلال الاجتماع أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستلام شركة مياه الشرب والصرف الصحي مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي في مركز الداخلة في منتصف شهر سبتمبر المقبل. كما تم توفير مقر إداري ومركز خدمة العملاء في المركز، وذلك لضمان توفير الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة.

وتمت مناقشة أعمال تطوير وتحسين كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة أبو طرطور. يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحويل المنطقة إلى وحدة محلية قروية ومركز عمراني متكامل الخدمات.

ثم أصدر الزملوط توجيهات بسرعة انتهاء إجراءات نقل العاملين إلى الشركة، بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي. كما أكد على ضرورة تسريع وتعجيل أعمال المشاريع المتبقية لتوصيل مياه الشرب إلى قرى مبادرة "حياة كريمة"، التي تمثل أهمية كبيرة في تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المحلية في محافظة الوادي الجديد لتحسين وتطوير خدمات المياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تلبية احتياجات الجماهير وتحسين ظروف حياتهم

الزملوط .. الانتهاء من تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة لشركة " مياه الشرب بالوادي الجديد "

الزملوط .. الانتهاء من تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة لشركة " مياه الشرب بالوادي الجديد "

الزملوط .. الانتهاء من تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة لشركة " مياه الشرب بالوادي الجديد "

الزملوط .. الانتهاء من تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة لشركة " مياه الشرب بالوادي الجديد "

الزملوط .. الانتهاء من تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة لشركة " مياه الشرب بالوادي الجديد "

الزملوط .. الانتهاء من تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة لشركة " مياه الشرب بالوادي الجديد "