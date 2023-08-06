انطلاق مبادرة 100 يوم صحة فى نقابة الصيادلة بالفيوم

انطلقت اليوم مبادرة 100 يوم صحة فى مقر نقابة الصيادلة بالفيوم والتى تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

بدأ تنفيذ المبادرة فى مقر النقابة اليوم الاحد وتستمر الى غد الاثنين بحضور الدكتور ربيع السودانى نقيب صيادلة الفيوم واعضاء مجلس النقابة وذلك للصيادلة وذويهم من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

يوم علمى للصيادلة

ومن جهه اخرى كان قسم الصيدلة الاكلينيكية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة رانيا خيرى -رئيس القسم قد نظم يوما علميا للصيادلة بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية حضره 37 صيدلى من مختلف ادارات المديرية وذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورة رحاب جبيلى -مدير ادارة الصيدلة.

قام بالتدريب الدكتور حماد السعيد - مدرب معتمد و اخصائى علاج طبيعى بمستشفى فيديمين وتناول التدريب موضوعات أنماط الشخصية - كيف تعرف نوع شخصيتك و شخصية الاخرين و كيف تتعامل مع الشخصيات المختلفه وتم التدريب بالتنسيق مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماءشريف.

وقد عقدت ادارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة حنان كمال -مدير ادارة الجودة بالمديرية اجتماعا لمنسقى الجودة بالمستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الصحية وذلك لمتابعة ما تم من مشاريع التحسين بالمستشفيات والوحدات ومناقشة الاخطاء وكيفية وذلك تحت اشراف الدكتورحاتم جمال الدين - وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

حضر الاجتماع 22 من منسقى الجودة بالمستشفيات والوحدات والادارات الصحية وتم عقد الاجتماع بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية وذلك بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

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