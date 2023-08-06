مرض عصبي .. عامل يتخلص من حياته بطما

تخلص عامل في بداية العقد الخامس من العمر يقيم يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وله محل إقامة آخر بمحافظة الإسكندرية بشنق نفسه عن طريق حبل يتدلى من ماسورة حديدية مثبتة بحائط حوش ملحق بمنزله لمعاناته من مرض عصبي ونفسي وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بانتحار شخص بمنزله دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "محمد . ع . ه . م" 43 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وله محل إقامه أخر الإسكندرية مسجاة على الأرض بحوش ملحق بالمنزل وتلاحظ وجود حبل يتدلى من ماسورة حديدية مثبتة بحائط الحوش وبمناظرتها تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة .

وبسؤال نجل عمه "صفوت . م . ه . م" 50 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأضاف بأن المذكور أقدم على التخلص من حياته لمعاناته من مرض عصبي ونفسي ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .