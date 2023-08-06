8 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة.. فيديو

يحتفل المصريون بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، التي جرى افتتاحها يوم الخميس 6 أغسطس 2015 بمشاركة دولية ودبلوماسية عالية المستوى.

وقال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، خلال حواره في برنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إنّ قناة السويس، رغم أنها أطول ممر ملاحي اصطناعي في العالم، إلا أنها أقصر طريق بين الشرق والغرب، وهذه نقطة محورية تزيد من قوة مصر الناعمة وتضيف للتجارة الدولية.

وأضاف أنّ يد المصريين تعاهدت على تطوير القناة المستمر منذ التأميم، فمنذ التأميم لم تنقطع مشروعات تطوير وتنمية القناة.

وأوضح أن الهدف من هذه المشروعات كان مواكبة التغير في التجارة وملاحقة التطور في أحجام السفن، مضيفًا أنّ قناة السويس الجديدة أضافت 72 كم للمجرى الملاحي منها 35 كم حفر جاف و37 توسيع وتعميق.

وأشار إلى أن الهدف من قناة السويس الجديدة زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة لتسمح بمرور 97 سفينة يوميًا بدلًا من 49 سفينة، بالإضافة إلى استيعاب كل السفن من الأحجام والحمولات كافة.

قناة السويس الجديدة قللت زمن انتظار السفينة إلى 3 ساعات فقط:

وأكد أنّ قناة السويس الجديدة قللت زمن انتظار السفينة الذي كان يتراوح من 8 لـ11 ساعة يوميًا، حيث قلت هذه المدة إلى 3 ساعات فقط.

وذكر أنّ زمن المرور كان يتراوح من 11 لـ18 ساعة أصبح 3 ساعات فقط، وبالتالي، فقد جرى خفض وتقليل زمن الانتظار وزمن المرور.

وأوضح أنه كان مستهدفًا من القناة الجديدة زيادة الإيرادات لتصل إلى 13.2 مليار دولار سنويًا، وكل ذلك في إطار زيادة القدرة التنافسية لقناة السويس في مواجهة الطرق البديلة والمنافسة.

وذكر الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، أن قناة السويس كانت تستحوذ على 8% من التجارة العالمية قبل حفل القناة الثانية، لكن هذه النسبة زادت إلى 12.5% من حجم التجارة العالمية، وهو ما يؤدي إلى زيادة أهمية مصر الاستراتيجية، مشددًا على أن القناة ممر لوجستي وتجاري عالمي.