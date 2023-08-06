الصحف العربية تحتفي بالقمة المصرية ــ الإماراتية

تصدرت زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، لمصر خلال القمة المصرية ــ الإماراتية في مدينة العلمين أمس، اهتمام الصحف العربية، عقب لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أبرزت أهمية آليات العمل العربي المشترك، في إطار السعي لصون حالة السلم والأمن بالمنطقة العربية.

صحيفة "الأنباء" الكويتية:

ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمدينة العلمين الجديدة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

الرأي:

من جهتها سلطت جريدة الرأي الضوء على الزيارة تحت عنوان "السيسي التقى الملك حمد: تعزيز آليات العمل العربي المشترك"، قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى أمس الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين بمدينة العلمين، حيث تناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، التي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية.

ملف بالأهرام:

في الأهرام فتحت الصحفية ملفًا تحت عنوان “قمة مصرية ـــ إماراتية” بالعلمين لتعزيز التعاون المشترك، قالت صحيفة الأهرام، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل، لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

الصحف البحرينية:

أبرزت الصحف البحرينية، الصادرة اليوم الأحد، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ذكرت صحيفة "أخبار الخليج" أنه تم خلال اللقاء تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والاستقرار والازدهار.