الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حجز مُدرس مُتهم بالتسبب في وفاة ربة منزل بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حجز مُدرس أربع وعشرين ساعة على ذمة تحريات المباحث، في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة ربة منزل، أثناء مشادة نشبت بينه وبين زوجها.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول "حنان. ج. ع" 50 عاما، ربة منزل، مقيمة بنطاق مركز ديرب نجم، جثة هامدة.

وكشفت التحقيقات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين كل من" محمد. س. م" 52 عاما، زوج ربة المنزل سائق تروسيكل، و"إبراهيم. ع. غ" 50 عاما، مدرس، على إثر خلافا نشب بسبب أجرة توصيل مشور بالتروسيكل، وحال حضور زوجة السائق دفعها المدرس فسقطت أرضا لتفارق الحياة، بحسب اتهام أسرتها للمُدرس.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقع وحجز المدرس أربع وعشرين ساعة على ذمة التحريات.

 

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