الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة لكشف ملابسات الحادث، كما تم إجراء معاينة لموقع الحادث ومعاينة السيارات، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بهم، وتوصلت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد أحد قائدي السيارات الثلاثة مما أسفر عن وقوع الحادث، وتم إزالة آثاره وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى، وسيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة أحد السائقين واصطدامه بسيارتين، ونتج عنه إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مواد متعلقة

بولندا ترصد تسربًا في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا لأوروبا

رفع 425 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بـ 3 مراكز بأسيوط

النيران تلتهم سيارة وسط الشارع بكرداسة "تفاصيل"

القبض على سارق سيارة في حلوان

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

قتلها عمها.. كشف غموض العثور على جثة طفلة وسط الزراعات بطهطا