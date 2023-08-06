الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة لكشف ملابسات الحادث، كما تم إجراء معاينة لموقع الحادث ومعاينة السيارات، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بهم، وتوصلت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد أحد قائدي السيارات الثلاثة مما أسفر عن وقوع الحادث، وتم إزالة آثاره وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى، وسيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة أحد السائقين واصطدامه بسيارتين، ونتج عنه إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.