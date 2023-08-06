النيران تلتهم سيارة وسط الشارع بكرداسة "تفاصيل"

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من أخماد حريق شب في سيارة ملاكي بمنطقة كرداسة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في سيارة ملاكي وتفحمها بالكامل، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، يقودها طالب، 23 سنة، شم رائحة حريق، فتوقف لفحص السيارة واكتشف وجود نيران بموتور السيارة، ما أدى إلى احتراقها وتفحمها بالكامل دون إصابات.

أخمدت الحماية المدنية النيران، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة بأسلوب المغافلة بمنطقة المعادي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بمحاولة تشغيل محرك سيارة دون لوحات معدنية، عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية.

وبمناقشته أمام اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية، اعترف بسرقته السيارة المشار إليها من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل.

وقد أمكن التوصل لمالك السيارة، وباستدعائه وسؤاله أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.