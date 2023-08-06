القبض على سارق سيارة في حلوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان – له معلومات جنائية) حال قيامه بمحاولة تشغيل محرك سيارة " بدون لوحات معدنية " بدائرة قسم شرطة المعادى عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية.

بمناقشته إعترف بقيامه بسرقة السيارة المشار إليها من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل.. وقد أمكن التوصل لمالك السيارة ، وبإستدعائه وسؤاله أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تُضيق الخناق على تجار المُخدرات

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتسعى أجهزة الدولة المُختلفة لرفع الوعي بين المواطنين تجاه أساليب النصب لتفويت الفرصة على المُجرمين.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً، وذلك بتكثيف الحملات الأمنية.

ويشن رجال الداخلية حملات يومية على كافة الأرجاء بهدف ضبط المُخالفات والقبض على المجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.