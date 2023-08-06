تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي الليلة

يستعد فريق آرسنال تحت قيادة مدربه مايكل أرتيتا لمهمة صعبة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات بطولة كأس الدرع الخيرية، والتي يحتضنها ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

حارس المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تاكيرو تومياسو، ويليام ساليبا، ياكوب كيفيور، جوراين تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي، سميث رو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، إيدي نيكتياه، جابرييل مارتينيلي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال

ستُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.