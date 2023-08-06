تجار الكيف يتساقطون.. الإيقاع بـ 3 مُتهمين بالإتجار في المُخدرات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .

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فقد إشتبهت القوةالأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة فى إحدى السيارات يستقلها شخصين .. وحال قيام القوة بإستيقافهما قاما بالإنعطاف والدوران والسير عكس الإتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على (عدد 130 كيس من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام).

الداخلية تُواصل مطاردة تجار المُخدرات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بحيازة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، بمساعدة آخر (تبين ضبطه عقب الواقعة فى إحدى القضايا).

بإستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل إختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم المحبوس ..كما أقر بتحصلهما على المواد المخدرة المضبوطة من (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) "تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما"وبمواجهتهما أيدا ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.