تامر عاشور: مهرجان العلمين مهم جدًا للترويج السياحي (فيديو)

أشاد الفنان تامر عاشور، بمهرجان العلمين الذي شهد أكثر من حفل لنجوم العرب، مؤكدًا أنه مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب.

وأضاف "عاشور"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن مهرجان العملين له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم.

وأشار إلى أن السياحة في الساحل هذا العام أكبر كثيرا من العام الماضي بسبب المهرجان، ومهرجان العلمين تضمن عددا كبيرا من الفعاليات مثل الفعاليات الرياضية في مناطق مختلفة.

وتابع: “نحن كفنانين مصريين عندما نحيي حفلات خارج أو داخل مصر، فإن حفلاتنا تكون تذاكرها تكون كاملة العدد، حيث نسعى إلى أن نكون مختلفين في اللايف وألا نكون مكررين”.

مهرجان العلمين سيمثل فارق فارقا كبيرا على المستوى السياحي

واستكمل: "في مهرجان العلمين أرى وجود اختلاف كبير على مستوى النشاطات والجانب الفني، وأتمنى استمرارية المهرجان واختلاف الأماكن التي يتم تنظيم الفعاليات فيها وهو ما سيمثل فارقا كبيرا على المستوى السياحي والثقافي والترفيهي".

وأكد، أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن تخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة لفتة جيدة، متابعا: "المتحدة تستخدم القوى الناعمة، ويا ريت يبقى في مهرجان بكل مكان في مصر مثل القاهرة والمنصورة".

ويشهد الأسبوع الرابع من مهرجان العلمين، هناك حفل للموسيقار عمر خيرت، وغيره من نجوم الوطن العربي وبدأت الاستعدادات لعرض الأزياء للمصمم مايكل سينكو وستكون هناك أزياء مستوحاة من التراث المصري القديم.