السعودية.. موعد صرف راتب التقاعد لشهر أغسطس

السعودية.. موعد صرف راتب التقاعد لشهر أغسطس2023، محل اهتمام قطاع كبير في المملكلة العربية السعودية، وقد حددت المؤسسات العامة بالمملكة العربية السعودية الخاصة بالتقاعد، موعد صرف راتب التقاعد لشهر أغسطس.

صرف راتب التقاعد

ويتم صرف راتب التقاعد، في 25 أغسطس 2023 الجاري وهذا هو الموعد الأساسي لصرف الرواتب في كل شهر، فيما عدا أيام العطلات الرسمية، حيث يتم تقديم موعد صرف راتب التقاعد يوم في حالة وجود عطله يوم 25 ويوافق يوم الجمعة أو تأخيرها في حالة إذا وافق يوم 25 يوم سبت.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 1445

في البداية الدخول على موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من هنا.

يجب إدخال البيانات المطلوبة

إدخال رقم الهوية بالإضافة إلى اسم المستخدم

النقر على أيقونة الاستعلامات

أخيرًا تظهر أمامك كافة المعلومات التي تتعلق برواتب المتقاعدين

موعد إيداع مكافأة الطلاب بالسعودية

وفي سياق آخر سيتم إيداع مكافأة الطلاب في حساباتهم في اليوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي في حال تزامن يوم صرف المكافأة مع يوم عطلة رسمية، سيتم تأجيل الصرف لليوم التالي أو تقديمه وفقًا للتاريخ المحدد، حيث تقوم المملكة بتوفير الدعم في أوقات محددة وثابتة من كل شهر.

شروط الحصول على مكافأة الطلاب المدارس في السعودية

أن يكون الطالب متفوقًا دراسيًا

الطالب سيكون سعودي الجنسية

استمرار الطالب في الدراسة والمتابعة الجيدة.

أن يحصل الطالب على الدرجات اللازمة بغية الحصول على المكافأة.

كيفية الاستعلام عن مكافأة الطلاب عبر نظام نور

في البداية الدخول على منصة نور

يجب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

إدخال رمز التحقق المطلوب.

النقر على زر تسجيل الدخول.

يجب الدخول إلى خدمة المكافآت والإعانات.

الضغط على عرض مسيرات المكافآت

يجب إدخال معلوماتك الشخصية كطالب، والنقر على بحث.

أخيرًا ستظهر لك تفاصيل ومعلومات المكافأة.