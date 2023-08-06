مياه النيل تكتب نهاية حياة 3 شقيقات غرقًا في المعادي

فقدت 3 سيدات حياتهن، اليوم الأحد، إثر تعرضهن للغرق بمنطقة كورنيش المعادي.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادي، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ.

تم انتشال 3 جثث لـ 3 سيدات شقيقات، وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثامين الى المشرحة ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقلت مصابا الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

من ناحية أخرى، أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان بمنطقة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوجود حادث أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان، وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص رحلات يقودها سائق، 40 سنة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها وإصابة 3 سيدات وعامل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج.

وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما توفى سائق توك توك في الجيزة، جراء حادث انقلابه في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق شمال الجيزة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث سير ومتوفي في شارع ترعة السواحل في الوراق، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات إنقلاب توك توك ومصرع قائده بالغ من العمر 25 عاما، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أنه أثناء سير التوك توك قيادة المتوفي في شارع ترعة السواحل في الوراق إنقلب في وسط الشارع، وتبين أنه خالي من الركاب، ونتج عنه مصرع قائده.